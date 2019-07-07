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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Пропонуємо до обговорення:
Лише двоє з п’ятьох українців розглядають Польщу як можливе місце постійного проживання.

Дивися повний текст Більшість українців не планують залишатися у Польщі - дослідження.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37

Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:05

  zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 10:09

  otg написав:
  zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.

У меня три знакомых сначала поехали подработать. И уже на постоянку выехали все с семьями. Брат собирается поехать посмотреть. Говорит что его знакомые туда выехали на постоянку.
Выедут как пить дать.

Тут останутся пенсы, нарики и те кто у госкорыта.
p_a_l
 
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