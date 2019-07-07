RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Пропонуємо до обговорення:
Лише двоє з п’ятьох українців розглядають Польщу як можливе місце постійного проживання.

Дивися повний текст Більшість українців не планують залишатися у Польщі - дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89785
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 08:37

Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1072
З нами з: 12.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 09:05

  zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.
otg
 
Повідомлень: 2163
З нами з: 14.08.16
Подякував: 39 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:33

Двое из пяти... Т.е. 40% - это всего?
Как по мне, то 40% - это дофига
sergiy_mileshko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 14:35

А свою страну делать привлекательной для "заробітчан" слабо?
sergiy_mileshko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 14.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:34

  otg написав:
  zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.

Сложно хотеть остаться жить, работая без оформления за минималку и проживая в общаге по 4 человека в комнате.
Те, у кого нормальная работа, перевозят семьи, покупают жилье, вполне довольны и куда-то еще переезжать не стремятся.
13 место в мировом рейтинге привлекательности для экспатов.
https://www.expatexplorer.hsbc.com/surv ... try/poland
Зображення
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 895
З нами з: 26.02.18
Подякував: 222 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 19:47

Фейк. Один українець їде а вже за рік забирає всю родину з трьох або чотирьох чоловік, так було в багатьох знайомих.
oleksandrnovosad29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.07.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:07

  otg написав:
  zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.
Чушь не рассказывайте. Вы сначала поговорите с заробитчанами. Большинство там не собирается оставаться, даже этнические поляки. Говорят там можно поработать, а жить лучше здесь.

Буквально десять дней назад разговаривал именно в Италии. Не собираются возвращаться, не хотят. Так прямо и спрашивал - на Родину не тянет? Ответ - нет. Иногда - совсем не тянет.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 502
З нами з: 27.05.15
Подякував: 126 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:10

Gastarbaiter
Индия просто удивила. И это при том, что засилье индусов по всему миру уже по-круче китаёз.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
Аватар користувача
 
Повідомлень: 502
З нами з: 27.05.15
Подякував: 126 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 20:44

  zloy_ukr написав:Оптимистичный прогноз. С Италией было то-же. Но практически никто не вернулся.


Не вернулись тётки удачно подставившие и вышедшие замуж. Дядьки в основной массе назад отчалили.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6668
З нами з: 30.11.12
Подякував: 106 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки контрабанди йде в Україну тільки з Польщі
R2 » Чет 11 лип, 2019 13:10
1 43
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 13:10
bklochok
У Польщі хочуть повернути податок на бездітність 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 05 лип, 2019 08:46
46 2178
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лип, 2019 16:02
freeze
Заощадження українців скоротилися
R2 » Нед 07 лип, 2019 20:03
1 85
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 лип, 2019 20:03
max_us_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73175)
14.07.2019 21:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.