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Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:58
otg написав:
А я разговариваю постоянно. Все вернулись. Единицы в Италии да осели, но это единицы. С Польши все приезжают.
Из своего офиса (Польша) не знаю никого, кто бы вернулся в Украину. А это десятки людей и 2+ года.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 08:13
otg написав: oleksandrnovosad29 написав:
Фейк. Один українець їде а вже за рік забирає всю родину з трьох або чотирьох чоловік, так було в багатьох знайомих.
Забирє на роботу а не на ПМЖ. Чувствуете разницу?
Когда как. Вы не допускаете ситуацию, что один человек может зарабатывать достаточно для содержания семьи? В Польше даже на 1,5 средних зарплаты семья может прожить скромно, но не бедно.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 10:09
Gastarbaiter написав: otg написав:
А я разговариваю постоянно. Все вернулись. Единицы в Италии да осели, но это единицы. С Польши все приезжают.
Из своего офиса (Польша) не знаю никого, кто бы вернулся в Украину. А это десятки людей и 2+ года.
Так они работают смысл возвращаться? Тем более в офисе это же мечта гасарбайтера! Вот если бы на мясокомбинате вы работали тогда было бы интересно узнать многие ли задержались.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 21:25
Gastarbaiter написав:
Когда как. Вы не допускаете ситуацию, что один человек может зарабатывать достаточно для содержания семьи? В Польше даже на 1,5 средних зарплаты семья может прожить скромно, но не бедно.
Может, только при чем это к теме? Факт есть факт. Из тех заробитчан кого я знаю ни один не остался там. Знаю про сына одной врачихи. Да он остался в Польше, но он там учился, после учебы просто хорошо пристроился в консульстве одной европейской страны. А вот те кто едет туда арбайтен все возвратились. Вот недавно одного встретил, правда не из Польши, а из Словакии приехал. Говорит, как пересек границу, готов был родную землю целовать
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