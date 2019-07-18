Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Додано: Сер 17 лип, 2019 21:25

Gastarbaiter написав: Когда как. Вы не допускаете ситуацию, что один человек может зарабатывать достаточно для содержания семьи? В Польше даже на 1,5 средних зарплаты семья может прожить скромно, но не бедно. Когда как. Вы не допускаете ситуацию, что один человек может зарабатывать достаточно для содержания семьи? В Польше даже на 1,5 средних зарплаты семья может прожить скромно, но не бедно.

Может, только при чем это к теме? Факт есть факт. Из тех заробитчан кого я знаю ни один не остался там. Знаю про сына одной врачихи. Да он остался в Польше, но он там учился, после учебы просто хорошо пристроился в консульстве одной европейской страны. А вот те кто едет туда арбайтен все возвратились. Вот недавно одного встретил, правда не из Польши, а из Словакии приехал. Говорит, как пересек границу, готов был родную землю целовать