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Більшість українців не планують
залишатися у Польщі -...

Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 22:18

  otg написав: Вот совок не может ловить мышей, а капитализм может.

Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 07:18

  andrein написав: Под чутким руководством Компартии.
У китайцев один начальник и сто рабочих а у нас на два раба три прораба и пять корупционеров.
Чушь.Коррупционеров вы как раз своим совком и создали.
Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма.
Это нормально. Экономика циклична. И в Китае так. Разоряются в год мл-ны предприятий. Это капиталимзм деточка (с) :)
otg
 
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