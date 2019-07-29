Більшість українців не планують залишатися у Польщі -...

Но что-то пошло не так в автомобильной столице капитализма.
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Додано: Вів 30 лип, 2019 22:18
Додано: Сер 31 лип, 2019 07:18
Чушь.Коррупционеров вы как раз своим совком и создали.
Это нормально. Экономика циклична. И в Китае так. Разоряются в год мл-ны предприятий. Это капиталимзм деточка (с)
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