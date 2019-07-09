Економічно активне сільське населення налічує 5,6 млн осіб, за деякими даними, 2 млн з них - трудові мігранти.
Дивися повний текст Сільське населення України за 10 років скоротилося на 16% - експерт.
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Додано: Нед 14 лип, 2019 18:37
Сільське населення України за 10 років скоротилося на...
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Дивися повний текст Сільське населення України за 10 років скоротилося на 16% - експерт.
Додано: Нед 14 лип, 2019 18:37
Доріг нема зовсім, як тільки зїжджаєш з траси і дальше 20 відобласного центру, все капці...((
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