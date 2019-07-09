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Сільське населення України
за 10 років скоротилося на...

Сільське населення України за 10 років скоротилося на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:37

Сільське населення України за 10 років скоротилося на...

Пропонуємо до обговорення:
Економічно активне сільське населення налічує 5,6 млн осіб, за деякими даними, 2 млн з них - трудові мігранти.

Дивися повний текст Сільське населення України за 10 років скоротилося на 16% - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 18:37

Доріг нема зовсім, як тільки зїжджаєш з траси і дальше 20 відобласного центру, все капці...((
shlyocuk
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