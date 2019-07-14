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СБ: Необхідно зупинити
підвищення зарплат в Україні

СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:43

СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної до завершення реформування в економіці.

Дивися повний текст СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:44

Геть дармоїдів з СБ та МВФ ! Експлуататори трудового народу ! У нас кінець епохи бідності з 21 квітня. Разумков всім дасть пенсії по 5000 грн та зарплати по 25000 грн . Голосуємо за слуг народу разом.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:08

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