Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної до завершення реформування в економіці.
Дивися повний текст СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:43
СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:44
Геть дармоїдів з СБ та МВФ ! Експлуататори трудового народу ! У нас кінець епохи бідності з 21 квітня. Разумков всім дасть пенсії по 5000 грн та зарплати по 25000 грн . Голосуємо за слуг народу разом.
Амінь...
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