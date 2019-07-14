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СБ: Необхідно зупинити
підвищення зарплат в Україні

СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:43

СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної до завершення реформування в економіці.

Дивися повний текст СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 14:44

Геть дармоїдів з СБ та МВФ ! Експлуататори трудового народу ! У нас кінець епохи бідності з 21 квітня. Разумков всім дасть пенсії по 5000 грн та зарплати по 25000 грн . Голосуємо за слуг народу разом.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:08

WTF?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:37

"Сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы до того момента, пока не будет завершено основные структурные реформы в экономике"
Сейчас очень важно корреспондента и интервьюра пересадить на минималку!
himikjus
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 16:04

  himikjus написав:"Сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы до того момента, пока не будет завершено основные структурные реформы в экономике"
Сейчас очень важно корреспондента и интервьюра пересадить на минималку!

Минимаалка это для тех у кого руки из опы или кому пофигу сколько им платят. В гос конторах таких полно. Обычно от них польза минимальна, но государству проще чтоб такие люди были чем-то заняты. Поднятие минималки автоматом означает поднятие налогов, а следовательно обостряет желание закрыть тут все нах и свалить, например в Польшу. Это приводит к увеличению нагрузки на оставшихся работающих, т.к. рукажопы ни куда не уедут.
зы Основная причина почему у врачей и учителей низкие зарплаты. это перманентное желание государства поддерживать рукожопов.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 18:04

Остановишь рост зарплат - ускорится выезд специалистов за рубеж, не остановишь - отрицательное сальдо будет нарастать. Цугцванг
antey1969
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