Для України зараз дуже важливо зупинити стрімке зростання мінімальної заробітної до завершення реформування в економіці.
Дивися повний текст СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні.
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Додано: Пон 15 лип, 2019 14:43
СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні.
Додано: Пон 15 лип, 2019 14:44
Геть дармоїдів з СБ та МВФ ! Експлуататори трудового народу ! У нас кінець епохи бідності з 21 квітня. Разумков всім дасть пенсії по 5000 грн та зарплати по 25000 грн . Голосуємо за слуг народу разом.
Амінь...
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:37
"Сейчас очень важно остановить стремительный рост минимальной заработной платы до того момента, пока не будет завершено основные структурные реформы в экономике"
Сейчас очень важно корреспондента и интервьюра пересадить на минималку!
Додано: Пон 15 лип, 2019 16:04
Минимаалка это для тех у кого руки из опы или кому пофигу сколько им платят. В гос конторах таких полно. Обычно от них польза минимальна, но государству проще чтоб такие люди были чем-то заняты. Поднятие минималки автоматом означает поднятие налогов, а следовательно обостряет желание закрыть тут все нах и свалить, например в Польшу. Это приводит к увеличению нагрузки на оставшихся работающих, т.к. рукажопы ни куда не уедут.
зы Основная причина почему у врачей и учителей низкие зарплаты. это перманентное желание государства поддерживать рукожопов.
Додано: Пон 15 лип, 2019 18:04
Остановишь рост зарплат - ускорится выезд специалистов за рубеж, не остановишь - отрицательное сальдо будет нарастать. Цугцванг
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:13
Что за бред я сейчас прочитал?
Ну давайте смотреть:
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2019 года 4 173 грн
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2014 года 1 218 грн
Кеф роста 3,43.
курс на 01.01.2014 7,99 грн за 1 доллар
курс на 01.01.2019 27,69 грн за 1 доллар
Кеф роста 3,46.
Другими словами, в относительных величинах, минимальная зп, если еще учесть и 1,5% военного сбора, даже не вышла на уровень начала 2014 года. А с учетом роста коммуналки и т.п., по некоторым позициям в 5-10 раз - то и вообще, в стране картина "маслоу" на -1 ступень
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:01
Зарплаты растут, гривна укрепляется, производство падает. Только мне что-то здесь кажется нелогичным? За чей счет банкет?
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:26
R2
Какую чушь несет эта тетка,которая именует себя экономистом Всемирного Банка. Мин.зарплата в Украине на 01.01.2014-152 дол., на 01.01.2019г.-150 дол. Где стремительный рост за 5 лет??! И эта псевдоэкономист еще и представляет Украину в представительстве ВБ, да еще и отгребает себе за наш счет, наверное,больше полсотни минималок. Пусть лучше раскажет какая производительность труда повлияла на такой дикий рост зарплат руководства госпредприятий, высших чиновников министерств, судейско-прокурорских? Почитаеш такое заказное вранье, и напрашивается вывод:Какие экономисты, такая и экономика.
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:41
Если есть желание,так чего не валите к соседям.Валите. Таких хитрожопых рукожопов, которые ничего не платят, а только ноют за налоги, в Украине и без Вас полно.Как говорит пословица:"Баба з воза-коням легше".
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