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СБ: Необхідно зупинити
підвищення зарплат в Україні

СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 06:03

А как же инфляция???? То есть платим меньше и меньше и вообще нафиг минималка! (я имею ввиду относительно покушать). Цены аху*****ть. Лето, а овощи ..... Настьку Головачеинфузорию на хлеб и воду за решетку за издевательство над народом!!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 07:25

Анастасия Головач, лучше чем давать такие советы придумайте маханизмы для стимуляции экономики.
-Segey-
 
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Пускай себе понизит до 1500 грн. и всё будет ГУД!!!!
mapamapa
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 09:33

Re: СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні

Может представительству всемирного банка и мвфам перестать совать свой нос во внутренние дела Украины ?
:evil: :evil: :evil:
Alex2007
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