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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 06:03
А как же инфляция???? То есть платим меньше и меньше и вообще нафиг минималка! (я имею ввиду относительно покушать). Цены аху*****ть. Лето, а овощи ..... Настьку Головачеинфузорию на хлеб и воду за решетку за издевательство над народом!!!!
Додано: Вів 16 лип, 2019 07:25
Анастасия Головач, лучше чем давать такие советы придумайте маханизмы для стимуляции экономики.
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:13
Самое время вспомнить Яресько и ее реструктуризацию наших внешних долгов. Чем больше рост ВВП, тем больше отдаем, тем больше переплачиваем кредиторам. Так что реакция Вмемирного банка впоне закономерна - им нужен рост нашего ВВП, чтобы получить свою сверхприбыль.
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:33
Re: СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
Может представительству всемирного банка и мвфам пора перестать совать свой нос во внутренние дела Украины ?
Додано: Вів 16 лип, 2019 09:47
Як пояснити такий ріст зарплат працівників в бізнесі? Та дуже просто. За рахунок загального перерозподілу доходів від власників в сторону найманих працівників. Для прикладу: перед 2009 роком зарплата середнього спеціаліста на будові становила 500-700 дол., а кв. м. новобудови (сирець) коштував 1000-1200 дол. (дані по Івано-Франківську), а сьогодні зарплата середнього спеціаліста на будові знову становить 500-700 дол. (і змушені платити бо поїдуть за кордон). В той же час кв. м. новобудови 400-500 дол. Що тоді, що тепер продуктивність праці в будівництві однакова. Будують як і раніше.
Раніше у будівництві були надприбутки, а тепер ці гроші пішли на зарплату працівникам. Подібне мало місце і в інших секторах. Дехто з власників аж «тріскав» від доходів, а працівникам платив 1000-2000 грн. і при цьому "плакався" про високі податки, які мало хто з них сплачує повністю.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:22
Вот что я никак понять не могу: вроде бы, финансовый форум, а столько эмоций по поводу минималки. Какое она к вам отношение имеет?
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:26
Пусть во всемирном банке остановят рост зарплат.
Или кобылеву хотя бы.
А у нас пусть сначала начнут платить европейские зарплаты а потом можно и останавливать.
Додано: Вів 16 лип, 2019 10:42
lub53
Никакого реального роста зп нет - это все только на бумаге.
К тому же уже некоторые депутаты говорят что статистика по зп фальсифицируется.
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:16
headshaker
Та какое отношение... Врачи, учителя, да и науке ж опаньки - я про НИИ.
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