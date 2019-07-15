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СБ: Необхідно зупинити
підвищення зарплат в Україні

СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:17

  headshaker написав:Вот что я никак понять не могу: вроде бы, финансовый форум, а столько эмоций по поводу минималки. Какое она к вам отношение имеет?

Рост минималки тянет за собой рост всего остального. Минималка как индикатор. Если человек получал зарплату в 2 минималки, то он захочет и после пересмотра иметь такую же разницу. Так постепенно все зарплаты и подтянутся. Всякие мелкие торговцы, маршрутчики и т.п. тоже воспользуются предлогом поднять цены, аргументируя возросшими взносами на ЕСВ. И снова привет инфляция. Как-то так.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:37

  Gastarbaiter написав:
  headshaker написав:Вот что я никак понять не могу: вроде бы, финансовый форум, а столько эмоций по поводу минималки. Какое она к вам отношение имеет?

Рост минималки тянет за собой рост всего остального. Минималка как индикатор. Если человек получал зарплату в 2 минималки, то он захочет и после пересмотра иметь такую же разницу. Так постепенно все зарплаты и подтянутся. Всякие мелкие торговцы, маршрутчики и т.п. тоже воспользуются предлогом поднять цены, аргументируя возросшими взносами на ЕСВ. И снова привет инфляция. Как-то так.

Если бы прочие комментарии вертелись вокруг такого понимания, то я бы и не задавал вопрос.
Меня заинтересовало сонмище стонущих и страждущих, для которых остановка роста минималке равноценно потере смысла жизни. Мне все понятно, кроме одного: что они делают на финансовом форуме, и какова ценность всех прочих их мыслей. Как-то так.
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:49

  headshaker написав:.. что они делают на финансовом форуме, и какова ценность всех прочих их мыслей. Как-то так.

хм.. ну для многих рост минималки означает дорогую "легализацию" серых зарплат.
Буквально, если все начнут платить "белую" зарплату со всеми налогами, но не все бюджеты это выдержат. Поверьте, я это знаю, когда-то даже просчитывал. Подобным фирмам придется переложить "рост издержек" на товары, т.е. рост инфляции.
Без вариантов
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