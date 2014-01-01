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СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:49
headshaker написав:
.. что они делают на финансовом форуме, и какова ценность всех прочих их мыслей. Как-то так.
хм.. ну для многих рост минималки означает дорогую "легализацию" серых зарплат.
Буквально, если все начнут платить "белую" зарплату со всеми налогами, но не все бюджеты это выдержат. Поверьте, я это знаю, когда-то даже просчитывал. Подобным фирмам придется переложить "рост издержек" на товары, т.е. рост инфляции.
Без вариантов
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Додано: Вів 16 лип, 2019 12:55
EKO написав:
Что за бред я сейчас прочитал?
Ну давайте смотреть:
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2019 года 4 173 грн
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2014 года 1 218 грн
Кеф роста 3,43
.
курс на 01.01.2014 7,99 грн за 1 доллар
курс на 01.01.2019 27,69 грн за 1 доллар
Кеф роста 3,46
.
Другими словами, в относительных величинах
, минимальная зп, если еще учесть и 1,5% военного сбора, даже не вышла на уровень начала 2014 года. А с учетом роста коммуналки и т.п., по некоторым позициям в 5-10 раз - то и вообще, в стране картина "маслоу" на -1 ступень
А до чого тут взагалі курс долара? Яке відношення курс має до мін. зарплати?
Порівнювати потрібно з інфляцією(ростом цін). Ціни зросли в 2-2,5 рази.
"Другими словами, в относительных величинах
", мін. зарплата зросла набагато вище ніж ціни і давно подолала рівень 2013-2014 років.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 13:02
antey1969 написав:
Остановишь рост зарплат - ускорится выезд специалистов за рубеж, не остановишь - отрицательное сальдо будет нарастать. Цугцванг
Правда, але є одна поправочка:
Ріст зарплат не відбувається "по чиємусь наказу". Це природній процес і його не зупинити. І в тому числі дякуючи "виїзду спеціалістів"(насправді простих роботяг, але то таке).
Тому в будь-якому випадку вірним буде другий варіант - "отрицательное сальдо будет нарастать
"
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