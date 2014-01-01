|
|
|
СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 16 лип, 2019 11:49
headshaker написав:
.. что они делают на финансовом форуме, и какова ценность всех прочих их мыслей. Как-то так.
хм.. ну для многих рост минималки означает дорогую "легализацию" серых зарплат.
Буквально, если все начнут платить "белую" зарплату со всеми налогами, но не все бюджеты это выдержат. Поверьте, я это знаю, когда-то даже просчитывал. Подобным фирмам придется переложить "рост издержек" на товары, т.е. рост инфляции.
Без вариантов
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 2575
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:55
EKO написав:
Что за бред я сейчас прочитал?
Ну давайте смотреть:
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2019 года 4 173 грн
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2014 года 1 218 грн
Кеф роста 3,43
.
курс на 01.01.2014 7,99 грн за 1 доллар
курс на 01.01.2019 27,69 грн за 1 доллар
Кеф роста 3,46
.
Другими словами, в относительных величинах
, минимальная зп, если еще учесть и 1,5% военного сбора, даже не вышла на уровень начала 2014 года. А с учетом роста коммуналки и т.п., по некоторым позициям в 5-10 раз - то и вообще, в стране картина "маслоу" на -1 ступень
А до чого тут взагалі курс долара? Яке відношення курс має до мін. зарплати?
Порівнювати потрібно з інфляцією(ростом цін). Ціни зросли в 2-2,5 рази.
"Другими словами, в относительных величинах
", мін. зарплата зросла набагато вище ніж ціни і давно подолала рівень 2013-2014 років.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1521
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:02
antey1969 написав:
Остановишь рост зарплат - ускорится выезд специалистов за рубеж, не остановишь - отрицательное сальдо будет нарастать. Цугцванг
Правда, але є одна поправочка:
Ріст зарплат не відбувається "по чиємусь наказу". Це природній процес і його не зупинити. І в тому числі дякуючи "виїзду спеціалістів"(насправді простих роботяг, але то таке).
Тому в будь-якому випадку вірним буде другий варіант - "отрицательное сальдо будет нарастать
"
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 1521
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 222 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 11:12
Очередной "гениальный" эксперт. А ничего, что я и закрыл свою цех, уволив при этом 54 человека? А закрыл, потому, что с начала военных действий народ обеднел, а покупательская способность упала на 1400%, это статистика которую я вёл и веду из года в год!!! После повышения минимальной зарплаты вдвое, торговля, а значит и оборот, по крайней мере в моём магазине, увеличился практически вдвое!!! А в 2019 где то на 25-30%. Так что, "эксперт", иди в ж*** со своими советами! Благодаря повышению зарплат, увеличилась покупательская способность населения, это позволило хотя бы не закрыть мой магазин, к сожалению цех пока нет смысла запускать, на складах до сих пор куча товара ещё произведённого до войны, даже ниже себестоимости продать не могу.
-
alex_wolf_1975
-
-
- Повідомлень: 63
- З нами з: 07.10.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|49
|
|
|2
|105
|
Вів 16 лип, 2019 14:28
azon
|
|3
|104
|
|