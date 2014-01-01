СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні

Додано: Сер 17 лип, 2019 11:12

Очередной "гениальный" эксперт. А ничего, что я и закрыл свою цех, уволив при этом 54 человека? А закрыл, потому, что с начала военных действий народ обеднел, а покупательская способность упала на 1400%, это статистика которую я вёл и веду из года в год!!! После повышения минимальной зарплаты вдвое, торговля, а значит и оборот, по крайней мере в моём магазине, увеличился практически вдвое!!! А в 2019 где то на 25-30%. Так что, "эксперт", иди в ж*** со своими советами! Благодаря повышению зарплат, увеличилась покупательская способность населения, это позволило хотя бы не закрыть мой магазин, к сожалению цех пока нет смысла запускать, на складах до сих пор куча товара ещё произведённого до войны, даже ниже себестоимости продать не могу.