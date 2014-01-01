СБ: Необхідно зупинити підвищення зарплат в Україні
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headshaker написав:.. что они делают на финансовом форуме, и какова ценность всех прочих их мыслей. Как-то так.
хм.. ну для многих рост минималки означает дорогую "легализацию" серых зарплат. Буквально, если все начнут платить "белую" зарплату со всеми налогами, но не все бюджеты это выдержат. Поверьте, я это знаю, когда-то даже просчитывал. Подобным фирмам придется переложить "рост издержек" на товары, т.е. рост инфляции. Без вариантов
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2019 года 4 173 грн Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2014 года 1 218 грн Кеф роста 3,43.
курс на 01.01.2014 7,99 грн за 1 доллар курс на 01.01.2019 27,69 грн за 1 доллар Кеф роста 3,46.
Другими словами, в относительных величинах, минимальная зп, если еще учесть и 1,5% военного сбора, даже не вышла на уровень начала 2014 года. А с учетом роста коммуналки и т.п., по некоторым позициям в 5-10 раз - то и вообще, в стране картина "маслоу" на -1 ступень
А до чого тут взагалі курс долара? Яке відношення курс має до мін. зарплати? Порівнювати потрібно з інфляцією(ростом цін). Ціни зросли в 2-2,5 рази. "Другими словами, в относительных величинах", мін. зарплата зросла набагато вище ніж ціни і давно подолала рівень 2013-2014 років.
antey1969 написав:Остановишь рост зарплат - ускорится выезд специалистов за рубеж, не остановишь - отрицательное сальдо будет нарастать. Цугцванг
Правда, але є одна поправочка: Ріст зарплат не відбувається "по чиємусь наказу". Це природній процес і його не зупинити. І в тому числі дякуючи "виїзду спеціалістів"(насправді простих роботяг, але то таке). Тому в будь-якому випадку вірним буде другий варіант - "отрицательное сальдо будет нарастать"
Очередной "гениальный" эксперт. А ничего, что я и закрыл свою цех, уволив при этом 54 человека? А закрыл, потому, что с начала военных действий народ обеднел, а покупательская способность упала на 1400%, это статистика которую я вёл и веду из года в год!!! После повышения минимальной зарплаты вдвое, торговля, а значит и оборот, по крайней мере в моём магазине, увеличился практически вдвое!!! А в 2019 где то на 25-30%. Так что, "эксперт", иди в ж*** со своими советами! Благодаря повышению зарплат, увеличилась покупательская способность населения, это позволило хотя бы не закрыть мой магазин, к сожалению цех пока нет смысла запускать, на складах до сих пор куча товара ещё произведённого до войны, даже ниже себестоимости продать не могу.
alex_wolf_1975 написав:Очередной "гениальный" эксперт. А ничего, что я и закрыл свою цех, уволив при этом 54 человека? А закрыл, потому, что с начала военных действий народ обеднел, а покупательская способность упала на 1400%, это статистика которую я вёл и веду из года в год!!! После повышения минимальной зарплаты вдвое, торговля, а значит и оборот, по крайней мере в моём магазине, увеличился практически вдвое!!! А в 2019 где то на 25-30%. Так что, "эксперт", иди в ж*** со своими советами! Благодаря повышению зарплат, увеличилась покупательская способность населения, это позволило хотя бы не закрыть мой магазин, к сожалению цех пока нет смысла запускать, на складах до сих пор куча товара ещё произведённого до войны, даже ниже себестоимости продать не могу.
Вы тоже гений математики, упала на 1400%, в минуса прям ушла
Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2019 года 4 173 грн Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2014 года 1 218 грн Кеф роста 3,43.
курс на 01.01.2014 7,99 грн за 1 доллар курс на 01.01.2019 27,69 грн за 1 доллар Кеф роста 3,46.
Другими словами, в относительных величинах...
А до чого тут взагалі курс долара? Яке відношення курс має до мін. зарплати? Порівнювати потрібно з інфляцією(ростом цін). Ціни зросли в 2-2,5 рази. "Другими словами, в относительных величинах", мін. зарплата зросла набагато вище ніж ціни і давно подолала рівень 2013-2014 років.
Ціни зросли в 2-2,5 рази? Это на каком то хуторе может быть.
Проезд в 3-4 раза. Газ - в 12 раз, электричество в 7 раз, отопление в 10 раз. Овощи и фрукты - в 3-5 раз (вот статья, в которой описано "зашкаливающие" цены конца октября 2013 года, когда уже стало "очень, очень все дорого": помидоры 8-15, картофель 6, а капуста по 3 https://ru.tsn.ua/groshi/ceny-na-ovosch ... 27451.html ). Сравним с сегодня, когда в разгар сезона, помидор по 35-40, а картошка по 15-17?
alex_wolf_1975 написав:Очередной "гениальный" эксперт. А ничего, что я и закрыл свою цех, уволив при этом 54 человека? А закрыл, потому, что с начала военных действий народ обеднел, а покупательская способность упала на 1400%, это статистика которую я вёл и веду из года в год!!! После повышения минимальной зарплаты вдвое, торговля, а значит и оборот, по крайней мере в моём магазине, увеличился практически вдвое!!! А в 2019 где то на 25-30%. Так что, "эксперт", иди в ж*** со своими советами! Благодаря повышению зарплат, увеличилась покупательская способность населения, это позволило хотя бы не закрыть мой магазин, к сожалению цех пока нет смысла запускать, на складах до сих пор куча товара ещё произведённого до войны, даже ниже себестоимости продать не могу.
Вы тоже гений математики, упала на 1400%, в минуса прям ушла
Это когда человек заходит в магазин, а у него продавцы забирают товары (одежда, часы мобилка)