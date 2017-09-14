В індіаців є своя держава? Для неуважних нагадаю, що я казав про Європу, а не про Америку чи Африку.
Видавлять російську, як і московську церкву, потихенку чи чарівними підсрачниками, але видавлять, бо це неминучий і об'єктивний процес.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:39
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
В індіаців є своя держава? Для неуважних нагадаю, що я казав про Європу, а не про Америку чи Африку.
Видавлять російську, як і московську церкву, потихенку чи чарівними підсрачниками, але видавлять, бо це неминучий і об'єктивний процес.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 14:55
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
тобто німці, які вбивали дідусів якихось 70+ років у зад - це норм? А держава-сусід-окупант це щось друге? Історія завжди буде все міняти. Якихось пів століття, і онуки можуть жити у зовсім іншому світі. Таке життя. Но ті, хто вбивав дідусів, зараз очікують доглядальників з України, які за три копійки миють їм сраки. отака ось правда. Гірка, но яка е.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:00
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Кожна наступна війна витісняє попередню. Німецьку, після війни, вивчали в кожній школі, хоч самих німців, під час війни, репресували, як і японців в США.
В нас до репресій не дійшло, а обмеження ворожого впливу є, в тому числі і через мову.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:02
Німці засудили режим Гітлера, а москвини продовжують пишатися тим, що окупували Україну і хочуть повторити це.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:07
Стенограммы заседаний Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) 1923-1938 гг. Москва. РОССПЭН. 2007. Том 2 1926-1927 гг. Стр. 27-54
14 июня 1926 г.
Межлаук:
Кстати, именно по этой причине - УКРАИНИЗАЦИИ, русская литература обогатилась целой плеядой уроженцев Одессы, перебравшихся в начале 20-х в Москву - Ильфом, Петровым, Катаевым, Олешей, Багрицким.
Как видим, 93 гшода назад тенденция была прямо противоположной. И об этом не стеснялись заявлять на заседании Политбюро ЦК ВКП(б)
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:12
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
Українцям не було куди бігти від русифікації, як і прибалтам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:21
Хороший пример привет ольгинский бот
Сначала в Украину навезли с северо-востока голытьбу которая не факт что на русском говорила а потом жалуются на трудности "украинизации".
Как всегда - вранье и перекручивание фактов.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:34
Вы ошибаетесь - в 46-47-ом в Европе насчитывалось до 3 млн. перемещенных лиц-бывших граждан СССР. В большинстве как раз украинцев и прибалтов.
А эту цитату я привел, чтобы показать, что язык технической интеллигенции (да и вообще язык общения в городах Украины в середине 20-х) был русский.
А украинизацией (насильственной) занимались как раз ...коммунисты.
Сейчас, правда, по понятным причинам новые Олеши/Катаевы или инженеры из Украины в Россию не приедут - первых уже просто нет в принципе, а вторых почти нет (практически вывелись как класс за неимением точки приложения своих навыков)
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:48
Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
При чому тут примусове переселення? Російськомовним було куди виїжджати і тоді, і зараз, ящо вони не хотіли вчити іншу мову. Їх і зараз ніхто не тримає.
До того був польским, поляків Сталін, якраз, найбільше виселив із Західної України. Всі імперські мови, в Європі, поступово витісняються у нових, незалежних держав місцевою мовою. Як і зараз в Україні.
Можна і швидше, якщо гайки сильніше закрутити, але в 21-ому столітті вже не можна робити так, як у 20-му.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: Сер 17 лип, 2019 15:53
Украинцы бегут по свету сколько себя знают и не только от русификации, это даже не сравнимо с таборами кочующих ромов. Генетика.
Black Jack - White Business
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