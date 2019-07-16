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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 9101112
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:06

  lapay написав:
  Волгарь написав:Вы ошибаетесь - в 46-47-ом в Европе насчитывалось до 3 млн. перемещенных лиц-бывших граждан СССР. В большинстве как раз украинцев и прибалтов.

При чому тут примусове переселення? Російськомовним було куди виїжджати і тоді, і зараз, ящо вони не хотіли вчити іншу мову. Їх і зараз ніхто не тримає.
  Волгарь написав:А эту цитату я привел, чтобы показать, что язык технической интеллигенции (да и вообще язык общения в городах Украины в середине 20-х) был русский.
А украинизацией (насильственной) занимались как раз ...коммунисты.

До того був польским, поляків Сталін, якраз, найбільше виселив із Західної України. Всі імперські мови, в Європі, поступово витісняються у нових, незалежних держав місцевою мовою. Як і зараз в Україні.
Можна і швидше, якщо гайки сильніше закрутити, але в 21-ому столітті вже не можна робити так, як у 20-му.

Вы шутите, какой польский в УССР в 20-х-30-х годах? Да, в Галиции городской разговорный был польским/идиш, но исключительно потому, что в городах в основном жили поляки и евреи (а польский был государственным).
Я языковые законы - еще раз посмотрите на судьбу Прибалктики. Из 8 млн. там осталось совокупно менее 5,5, умерла промышленность, ушло в небытие
с/х, остались шведско-финские ТЦ и шведские же банки. К середине 20-х РФ закончит с транзитом через их порты, а далее все предсказуемо - основная цель национально демократических революций 90-х и проводимой политики апартхейда (проводить песенные праздники и танцевать пидраллу (пардон) во имя сохранения языка и культуры) обнулится. Не для кого будет.
Я понимаю, что это вас (всех), конечно, не остановит, но согласитесь - Украина индустриально-аграрная с населением в 52 млн. (и мультиязычная) и Украина аграрная с менее, чем с 30-ю млн. (что более чем реально), пусть и исключительно украиномовная - ЭТО ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВА. У первой 28 лет назад были отличные перспективы, у второй их нет совсем...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 16:19

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Волгарь написав:Вы шутите, какой польский в УССР в 20-х-30-х годах? Да, в Галиции городской разговорный был польским/идиш, но исключительно потому, что в городах в основном жили поляки и евреи (а польский был государственным).

Я ж не про УСРС писав, а про часи Хмельницького. Імперії приходять і йдуть, а Україна була є і буде.
  Волгарь написав:Я языковые законы - еще раз посмотрите на судьбу Прибалктики. Из 8 млн. там осталось совокупно менее 5,5, умерла промышленность, ушло в небытие
с/х, остались шведско-финские ТЦ и шведские же банки. К середине 20-х РФ закончит с транзитом через их порты, а далее все предсказуемо - основная цель национально демократических революций 90-х и проводимой политики апартхейда (проводить песенные праздники и танцевать пидраллу (пардон) во имя сохранения языка и культуры) обнулится. Не для кого будет.

Ооо, пішли традіційні казки про божественний російський транзит. Про смерть промисловості і сільского господарства сильно сказано, особливо якщо зрівняти експорт Литви і РФ, на душу. :)
Мовні квоти були і є в Польші, Франції, навіть в РФ хотіли ввести на великий і могучій - значить їм теж пипець, і почнеться він з РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:11

Пусть волгари если у них кишка не тонка расскажут про смерть космической отрасли на россии, про смерть судостроительной и авиастроительной отрасли. Все они уже безнадежно отстали и доживают свое сжигая нефтедоллары.

Про смерть сельского хозяйства могут только упоротые вещать.
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:46

  Подолянин написав:Пусть волгари если у них кишка не тонка расскажут про смерть космической отрасли на россии, про смерть судостроительной и авиастроительной отрасли. Все они уже безнадежно отстали и доживают свое сжигая нефтедоллары.

Про смерть сельского хозяйства могут только упоротые вещать.


Ответ про лучшие образцы нынешней украинской музыки успешно вытеснившей в эфире остальных конкурентов будет ?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:09

  Подолянин написав:
  27661 написав:Было когда то постановление, чтоб было в эфире 25% песен на украинском.
В результате, лично я, начал слушать радио в машине, через интернет. Сейчас даже если отменят, я уже не перейду на обычное радио. Через инет и качество лучше, и исполнители, и рекламы меньше.
А я сейчас выходя из кино не могу вспомнить на каком языке был фильм. На русском или украинском. Хотя всю жизнь говорю на русском.
Я приветствую все квоты которые продвигают украинский язык.
По детям заметил что наибольшие проблемы в школе с украинским у тех чьи родители просто ненавидят все украинское :?
И как было замечено одним кавказцем: "только деbил за два года не выучит язык страны в которой проживает" :roll:

Действительно, когда озвучка не западенцами, то могу даже не вспомнить на каком языке. :)
Но я говорил про административное давление (пример привёл -- радио) и в эпоху интернета -- много граждан уйдёт в интернет из украинского медиа-пространства.
У меня даже тёща начала смотреть youtube вместо ТВ. Про детей вообще молчу. Посмотрите, что смотрят Ваши дети, даже если они украиноязычные.
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