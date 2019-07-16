Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Додано: Сер 17 лип, 2019 16:06

lapay написав: Волгарь написав: Вы ошибаетесь - в 46-47-ом в Европе насчитывалось до 3 млн. перемещенных лиц-бывших граждан СССР. В большинстве как раз украинцев и прибалтов. Вы ошибаетесь - в 46-47-ом в Европе насчитывалось до 3 млн. перемещенных лиц-бывших граждан СССР. В большинстве как раз украинцев и прибалтов.

При чому тут примусове переселення? Російськомовним було куди виїжджати і тоді, і зараз, ящо вони не хотіли вчити іншу мову. Їх і зараз ніхто не тримає. Волгарь написав: А эту цитату я привел, чтобы показать, что язык технической интеллигенции (да и вообще язык общения в городах Украины в середине 20-х) был русский.

А украинизацией (насильственной) занимались как раз ...коммунисты. А эту цитату я привел, чтобы показать, что язык технической интеллигенции (да и вообще язык общения в городах Украины в середине 20-х) был русский.А украинизацией (насильственной) занимались как раз ...коммунисты.

До того був польским, поляків Сталін, якраз, найбільше виселив із Західної України. Всі імперські мови, в Європі, поступово витісняються у нових, незалежних держав місцевою мовою. Як і зараз в Україні.

Можна і швидше, якщо гайки сильніше закрутити , але в 21-ому столітті вже не можна робити так, як у 20-му. При чому тут примусове переселення? Російськомовним було куди виїжджати і тоді, і зараз, ящо вони не хотіли вчити іншу мову. Їх і зараз ніхто не тримає.До того був польским, поляків Сталін, якраз, найбільше виселив із Західної України. Всі імперські мови, в Європі, поступово витісняються у нових, незалежних держав місцевою мовою. Як і зараз в Україні., але в 21-ому столітті вже не можна робити так, як у 20-му.

Вы шутите, какой польский в УССР в 20-х-30-х годах? Да, в Галиции городской разговорный был польским/идиш, но исключительно потому, что в городах в основном жили поляки и евреи (а польский был государственным).Я языковые законы - еще раз посмотрите на судьбу Прибалктики. Из 8 млн. там осталось совокупно менее 5,5, умерла промышленность, ушло в небытиес/х, остались шведско-финские ТЦ и шведские же банки. К середине 20-х РФ закончит с транзитом через их порты, а далее все предсказуемо - основная цель национально демократических революций 90-х и проводимой политики апартхейда (проводить песенные праздники и танцевать пидраллу (пардон) во имя сохранения языка и культуры) обнулится. Не для кого будет.Я понимаю, что это вас (всех), конечно, не остановит, но согласитесь - Украина индустриально-аграрная с населением в 52 млн. (и мультиязычная) и Украина аграрная с менее, чем с 30-ю млн. (что более чем реально), пусть и исключительно украиномовная - ЭТО ДВА СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ГОСУДАРСТВА. У первой 28 лет назад были отличные перспективы, у второй их нет совсем...