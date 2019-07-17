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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 08:59

  27661 написав:..
Всё в точности наоборот. :) В Youtube можно выбрать ролик, а у atlas weekend есть программа, но идут на определённых исполнителей , а в нагрузку кучу украинских групп "подсовывают".
та да. "На разогреве"
Попоробовали бы обойтись без хедлайнеров, организаторы слушали бы свою xерню сами.
Денег нет, аудитории нет, развития нет. Теперь уже и в России не заработаешь - врагом народа станешь. ЭнтуЗАЗИсты остались одни
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:05

shapo
1) Не знаю где делается ваша кондитерка, а продукцию ф-ки им. К. Маркса ел ещё 30 лет назад когда её можно было есть и она не называлась Рошен. Живу в 10 мин ходьбы от этой фабрики
2)В этом все порохоботы - на элементарный вопрос о лучших образцах украинской культуры ответить не в состоянии. Не знаете или их нет?


Лично мне нравятся многие украинские исполнители
(перечислять не буду, ибо их много)
Если без украинофобства, Вы можете сами выбрать https://orchestra-music.com.ua/news-top50-singers.html
Но когда приказывают радиостанциям крутить 25% украинских песен, то приходится переходить на интернет вещание.
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:08

  27661 написав:..
..Вы можете сами выбрать https://orchestra-music.com.ua/news-top50-singers.html
..

та да
"Источник: сетевые СМИ за 2008 год"
в те времена и мне нравилось
Сейчас, половина свалили в Россию, половина на пенсии, а кто-то даже баллотируется на выборах :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:14

  Подолянин написав:Пусть волгари если у них кишка не тонка расскажут про смерть космической отрасли на россии, про смерть судостроительной и авиастроительной отрасли. Все они уже безнадежно отстали и доживают свое сжигая нефтедоллары.

Про смерть сельского хозяйства могут только упоротые вещать.

Если позволите, я вместо Волгаря :)
посмотрел количество запусков https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_2019_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
и не увидел "смерть космической отрасли"
сейчас посмотрю ещё
"судостроительной и авиастроительной "

может Вы подскажете где смотреть про "смерть"?
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:22

  sequence написав:
  27661 написав:..
..Вы можете сами выбрать https://orchestra-music.com.ua/news-top50-singers.html
..

та да
"Источник: сетевые СМИ за 2008 год"
в те времена и мне нравилось
Сейчас, половина свалили в Россию, половина на пенсии, а кто-то даже баллотируется на выборах :)


Может Вы и правы про старых, из новых украинских я пока ничего не могу сказать, ведь начал слушать радио по инету.
Надо наверное пару дней послушать наши радиостанции :)
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 09:23

  27661 написав:..
Надо наверное пару дней послушать наши радиостанции :)

пищеварение испортится, осторожнее :)
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