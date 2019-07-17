Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

та да. "На разогреве"
Попоробовали бы обойтись без хедлайнеров, организаторы слушали бы свою xерню сами.
Денег нет, аудитории нет, развития нет. Теперь уже и в России не заработаешь - врагом народа станешь. ЭнтуЗАЗИсты остались одни
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Додано: Чет 18 лип, 2019 08:59
та да. "На разогреве"
Попоробовали бы обойтись без хедлайнеров, организаторы слушали бы свою xерню сами.
Денег нет, аудитории нет, развития нет. Теперь уже и в России не заработаешь - врагом народа станешь. ЭнтуЗАЗИсты остались одни
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:05
shapo
Лично мне нравятся многие украинские исполнители
(перечислять не буду, ибо их много)
Если без украинофобства, Вы можете сами выбрать
Но когда приказывают радиостанциям крутить 25% украинских песен, то приходится переходить на интернет вещание.
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:08
та да
"Источник: сетевые СМИ за 2008 год"
в те времена и мне нравилось
Сейчас, половина свалили в Россию, половина на пенсии, а кто-то даже баллотируется на выборах
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:14
Если позволите, я вместо Волгаря
посмотрел количество запусков
и не увидел "смерть космической отрасли"
сейчас посмотрю ещё
может Вы подскажете где смотреть про "смерть"?
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:22
Может Вы и правы про старых, из новых украинских я пока ничего не могу сказать, ведь начал слушать радио по инету.
Надо наверное пару дней послушать наши радиостанции
Додано: Чет 18 лип, 2019 09:23
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