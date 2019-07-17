Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

смотрите статистику Южмаша и Антонова
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Додано: Чет 18 лип, 2019 11:58
Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59
1)Пакт Молотова-Риббентропа упоминался во всех школьных учебниках СССР. Там не было секретных протоколов к нему которые появились незадолго до распада СССР
2)"Историк"-порохобот Палий придумал, что Украина это более молодое название старой Руси.
Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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