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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:58

  27661 написав:..
может Вы подскажете где смотреть про "смерть"?

смотрите статистику Южмаша и Антонова
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 12:59

  lapay написав:Так тоді і пакта Молотова-Рібентропа не було, на теренах СРСР. :)

https://everyday.in.ua/?p=12166


1)Пакт Молотова-Риббентропа упоминался во всех школьных учебниках СССР. Там не было секретных протоколов к нему которые появились незадолго до распада СССР
2)"Историк"-порохобот Палий придумал, что Украина это более молодое название старой Руси.
Вот только русины правобережной Украины до первой мировой о нем и не слышали
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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