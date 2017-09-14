Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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sequence написав:И СССР не насильственно, а как раз очень-очень мягкую политику проводил, без всяких изъятий украинской литературы из библиотек, закрытия школ и т.д.
Мягкую, ага.
выступление Алексея Косыгина, члена Президиума ЦК КПСС, Главы Совета Министров СССР: «Вопросы политической, идеологической работы по национальному вопросу должны быть в центре внимания. Здесь тяжело искать причину возникновения национализма. А еще тяжелее его искоренить. Мы должны применять как воспитательную, так и карательную политику. В нашем искусстве, театрах, кино очень много отступлений от нашей идеологии... Непонятно, почему в Украине в школах должны изучать украинский язык
Даже Довженко (знаешь такого?) в свое время охреневал:
На сороковому році будівництва соціалізму в столиці сорока-мільйонної УРСР (повністю) проводиться російською мовою викладання наук, так же, як і в інших вузах УРСР. Такого нема ніде в світі.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Приплюсовать сюда 50 (пятьдесят, Карл!) с лишним запоротых движков для "Протонов", убитый завод Хруничева, распил с "Восточным" (да и со всем остальным), общее снижающеся качество... Картинка выпуклая получится.
27661 написав:сейчас посмотрю ещё
"судостроительной и авиастроительной "
может Вы подскажете где смотреть про "смерть"?
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Как поживает "авианосец" "Кузя"? Как поживают "замещенные" украинские двигатели для судов? Как поживает супер-пупер-джет, еще не все потребители от него отказались? Как поживает "стелс", от которого отказалась даже Индия?
Привет Соммер. Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно. Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.
P.S. Твоя ссылка на запуски, показала почти ровную линию запусков. Это никак не смерть космической отрасли.