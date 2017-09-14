Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Додано: П'ят 19 лип, 2019 11:47

lapay написав: Волгарь написав: А вот, поди ж ты, 40 лет назад в Большой Советской ЭНЦИКЛОПЕДИИ, где выверяли каждую точку, а в каждом последующем томе присылали список опечаток предыдущего, напечатали такое (и несомненно с ведома и после рецензии Академии Наук УССР), что отрицает в сущности нынешний краеугольный миф истории.

При полном согласие и при участии тех самых историков, которые в 90-х стали творцами множества ныне существующих мифов. А вот, поди ж ты, 40 лет назад в Большой Советской ЭНЦИКЛОПЕДИИ, где выверяли каждую точку, а в каждом последующем томе присылали список опечаток предыдущего, напечатали такое (и несомненно с ведома и после рецензии Академии Наук УССР), что отрицает в сущности нынешний краеугольный миф истории.При полном согласие и при участии тех самых историков, которые в 90-х стали творцами множества ныне существующих мифов.

Так тоді і пакта Молотова-Рібентропа не було, на теренах СРСР.

Під 1189 роком у літописі в оповіданні про князя Ростислава Берладника згадується, що він приїхав «в Україну Галицьку» (князь в’їхав у князівство володіти ним як одним цілим, а не якимись його околицями). У Галицько-Волинському літописі 1213 р. є запис: «Данило ж повернувся додому і їхав з братом і прияв Берестій, і Угровеськ і Верещин, Столпе, Комов і всю Україну». Тобто знову йдеться не про околиці, а про все князівство Забужжя з центром в Угровеську (нині городище у с. Новоугрузьке Любомльського району на Волині).



Знані також повідомлення про польських князів, які після походу на Галичину й Волинь верталися «в свою Україну», знов-таки, у власне князівство, а не в його околиці.



Отже, «Україна» в літописах XII-XV ст. абсолютно чітко виступає синонімом слова «князівство». Щоб зрозуміти це, історикам просто варто було неупереджено прочитати літописи. Слово «Україна» багаторазово вживається протягом кількох століть після своєї появи на позначення понять «наше князівство», «наша земля», «країна». Паралель прозора — адже й нині слово «країна» не змінило свого значення. «Українянин», а пізніше «українець», відповідно, означало «земляк», «співвітчизник». Нарешті, в українській мові слова «окраїна» взагалі нема, замість нього — «околиця». Усі люди схильні розглядати свою землю центром. Чи хтось називатиме її «околицею», та ще й іноземною мовою?

https://everyday.in.ua/?p=12166 Так тоді і пакта Молотова-Рібентропа не було, на теренах СРСР.

Гуржій Іван Олександрович (* 15 вересня 1915, с. Худяки, тепер Черкаського району Черкаської обл. — † 31 жовтня 1971, м. Київ) — дослідник історії України XVIII-XIX ст., джерелознавець, доктор історичних наук (1953), професор (1955), член-кореспондент АН УРСР (1958). Син — Гуржій Олександр Іванович — відомий український історик.

З нагоди 90-річчя від дня народження Івана Олександровича Гуржія було започатковано проведення конференції «Гуржіївські історичні читання» та видання її матеріалів.

На початок осені 2012 р. заплановано вихід вже П'ятого випуску Збірника наукових праць « Гуржіївські історичні читання ».

Олександр Іванович Гуржій (нар. 2 лютого 1955, Київ) — український історик, дослідник середньовічної історії України, історіограф і джерелознавець. Доктор історичних наук (1999), професор. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Інституту історії України НАН України, член Президії Національної спілки краєзнавців України. Син чл.-кореспондента АН УРСР Івана Олександровича Гуржія — відомого дослідника історії України 18—19 ст., автора близько 300 праць з соціально-економічної історії, історіографії та джерелознавства України 2-ї половини 18—19 ст.).

КАК ПРАВИЛЬНО ПИСАТЬ - НА УКРАИНУ или В УКРАИНУ.

Простите, не вижу логики. Я пишу о значении термина КРАЙ и том, как он изменился за последние 40 лет. Специально ради интереса вчера еще раз просмотрел статью (т. 26, стр. 539-545). Как я предполагал, она подписана коллективом автором, среди которых (история до 19-го века) указаны В. А. Голубницкий и И. А. Гуржий. На первого в сети есть косвенные ссылки, а о втором - статья.Автор более чем авторитетный, утверждающий, что КРАЙ - ЭТО ГРАНИЦА.И за такую ересь совершено не подвергнутый остракизму в среде нынешних историковЕсли же у кого-то есть сомнения насчет статьи в БСЕ товарища Гуржия (члена КПСС), то я думаю их может разрешить здравствующий пан ГуржийКстати, ответ на вопрос о этимологии слова КРАЙ однозначно разрешает ставший камнем преткновения вопрос:Если КРАЙ, это СТРАНА, то безусловно верно второе, а если все-таки ГРАНИЦА (как утверждается в статье БСЕ, подписанной член-кором Академии наук), то первое.