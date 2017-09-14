Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

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27661 написав:Sommer Привет Соммер. Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно. Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.
Все правильно написал! Вяличие энергетической сверхдержавы оно такое, "невидное".
Начинаем ликбез со ссылками:
Почти во всех двигателях для ракет-носителей "Протон-М", отозванных Роскосмосом и возвращенных на завод, обнаружены дефекты. Речь идет о 71 силовой установке второй и третьей ступеней – все они подлежат переборке.