Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:21

  Волгарь написав:А, то что слово УКРАИНА произошло от слова КРАЙ НЕ ПОДЛЕЖИТ СОМНЕНИЮ.


Прекратите волновать пенсионера, пожалейте его скрепы. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:34

  27661 написав:
  Sommer написав:
  27661 написав:Sommer
Привет Соммер.
Так Кузя отлично поживает, он же на импортнозамещённых деталях начал в 3-и (Три Карл) раза быстрее и дальше плавать. Стелс вообще сделали так, что лётчики не знают как в него залезть , ибо его невидно.
Короче я в твоём стиле ответил, без ссылок на источник.


Все правильно написал! Вяличие энергетической сверхдержавы оно такое, "невидное". :mrgreen:

Начинаем ликбез со ссылками:

Почти во всех двигателях для ракет-носителей "Протон-М", отозванных Роскосмосом и возвращенных на завод, обнаружены дефекты. Речь идет о 71 силовой установке второй и третьей ступеней – все они подлежат переборке.

https://www.svoboda.org/a/28401759.html

Семьдесят один движок, Карл! Я был даже слишком оптимистичен.

[url]На месте ракетного завода в Москве построят гигантский деловой центр[/url]
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2019/06/25/805022-raketnogo-zavoda

https://tass.ru/ekonomika/6524185
Кудрин назвал беспрецедентными масштабы хищений при строительстве космодрома Восточный

https://tass.ru/proisshestviya/6434528
По Роскосмосу работаем уже лет пять. Там конца и края не видно, там миллиарды воруются. Миллиарды.


  27661 написав:16 запусков в 2012-м, 16 запусков в 2014-м, 9 запусков в 2016-м, 5 запусков в 2018-м.

Ровная линия, ага. Ровная линия, ведущая вниз. :mrgreen:


а в 2019 уже 8-мь + 2 запуска Союза в ЕС и нет аварий.


Только два из них коммерческих и с первым тоже была проблема - промахнулись орбитой на 80 километров и смогли спасти только разгонным блоком.

А запуски с Куру проходят европейский же контроль, поэтому там нет пьяных сборщиков, заколачивающих датчик вверх ногами.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:42

Sommer
Только два из них коммерческих и с первым тоже была проблема - промахнулись орбитой на 80 километров и смогли спасти только разгонным блоком.

А запуски с Куру проходят европейский же контроль, поэтому там нет пьяных сборщиков, заколачивающих датчик вверх ногами.

Дело в том, что у них есть космическая отрасль и даже в Иране есть (2-а неудачных пуска), а в Украине уже нет и не будет. Я так думаю потому, что вижу что учит мой сын в школе.
27661
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:58

  27661 написав:Sommer
Только два из них коммерческих и с первым тоже была проблема - промахнулись орбитой на 80 километров и смогли спасти только разгонным блоком.

А запуски с Куру проходят европейский же контроль, поэтому там нет пьяных сборщиков, заколачивающих датчик вверх ногами.

Дело в том, что у них есть космическая отрасль и даже в Иране есть (2-а неудачных пуска), а в Украине уже нет и не будет.


Включил режим "очередной волгарь с методичкой"?

На тебе ссылками:
https://www.depo.ua/rus/life/raketu-nosiy-vega-z-ukrainskim-dvigunom-zapustili-v-kosmos-20190322935382
С космодрома Куру во Французской Гвиане 22 марта 2019 в 3:50:35 по киевскому времени состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя (РН) легкого класса Vega с украинским двигателем, которая вывела на орбиту космический аппарат (КА) дистанционного зондирования Земли PRISMA массой 879 кг

Блок маршевого двигателя (БМД) РД-843, который используется в составе жидкостной движущей установки 4-й ступени РН Vega, разработало ГП "КБ "Южное" и серийно изготавливает ГП "ПО Южный машиностроительный завод".

В 2017 году был заключен очередной контракт на изготовление еще 20 блоков маршевого двигателя РД-843.


И про Firefly:

https://biz.censor.net.ua/r3123860
Поэтому в Украине, в Днепре размещен R&D-центр, где проводятся научно-исследовательские и конструкторские работы, а также ведутся экспериментальные разработки. Там насчитывается более 150 сотрудников.

Главный офис компании со 180 сотрудниками находится в городе Сидар Парк, штат Техас. Там же размещено конструкторское бюро, производство двигателей и ракет.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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