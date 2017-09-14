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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 15161718>
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 15:38

  Amid написав:..
Мова - это основа государственности..
это вы сотоварищи сами себе надумали. 100500 раз приводили мультиязычные страны, и никто от этого не помер и не развалился. Если вы думаете, что Путин не придумал бы другой причины, чтобы наехать, сильно ошибаетесь
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2019 15:51

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  sequence написав:Путин не придумал бы другой причины, чтобы наехать

Именно это и говорю, это casus belli. Не было бы его, придумали бы другой.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:17

  warlamp написав:Результатом перегибов в сфере мовы, стали низкие рейтинги Порошка и радикальных националистов на прошедших выборах. Да и парламентские им ничего хорошего не сулят. Кто ничего не понял, пусть и дальше пробивают дно.


Точнее сказать падение их рейтингов в 0 - на парламентских блок бывшего Верховного Главнокомандующего проиграл даже бабе Юле :mrgreen: Народ четко показал что не желает вмешательства в их Веру и Мову :evil:
katso
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 12:41

katso
Нарид ещё получит своё. Наградой за глупость и невежество будут боль и страдания. 1919 и 1932-33 года это уже показали. И тогда они тоже получили по заслугам - Скоропадский им был плохой, зато потом как они большевистские лозунги на хлеб смачно намазывали.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:15

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  Amid написав:katso
Нарид ещё получит своё. Наградой за глупость и невежество будут боль и страдания. 1919 и 1932-33 года это уже показали. И тогда они тоже получили по заслугам - Скоропадский им был плохой, зато потом как они большевистские лозунги на хлеб смачно намазывали.


Боль и страдание у каждого свои - к кому-то они пришли еще во времена Майдана, вот Янукович им был плохой тогда
katso
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 19:01

  shapo написав:1) Не знаю где делается ваша кондитерка, а продукцию ф-ки им. К. Маркса ел ещё 30 лет назад когда её можно было есть и она не называлась Рошен. Живу в 10 мин ходьбы от этой фабрики
2)В этом все порохоботы - на элементарный вопрос о лучших образцах украинской культуры ответить не в состоянии. Не знаете или их нет?


  Подолянин написав:Не убедительно :?
Написали бы сразу что работаете на фабрике :D
В украинской музыке вы разбираетесь так же как и в украинской кондитерке. Никак. Одно только выделение желчи при слове Украина.


Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Что касается музыки, то вы, по-видимому, закончили не меньше чем консерваторию, т.к. я в детстве закончил только 7-летку по фортепиано,но до сих пор арпеджио от доминантсептаккорда отличу.




  Подолянин написав:Я не удивлен. И банят вас и ваших за дело.

Не знаю кто такие "ваши", видимо, не-порохоботы.
Что касается здешнего модерирования, то оно, мягко говоря,несовершенно.
Вместо того ,чтобы забанить открыто признающегося в этом тролля
  lapay написав:Мене не цікавить, хто кому Рабінович - я любого жирного ватана можу затролити, хоч з кіпою, хоч без.

еще и с антисемитским душком стирают посты и банят того, кто ему вежливо ответил,
да еще и,оказывается, по причине разжигания межнациональной и религиозной ненависти.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 20:59

Re: Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

  shapo написав:Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Это шедевр. Ей богу. Дегустатором не обязательно но для хаятеля - достаточно :shock: Можете еще 100 раз пробубнить "ф-ка им. К .Маркса"... Может кто-то и поведется.
  shapo написав:т.к. я в детстве закончил только 7-летку
Случайно не в Ростове :?:
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 21:58

  Подолянин написав:
  shapo написав:Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Это шедевр. Ей богу. Дегустатором не обязательно но для хаятеля - достаточно :shock: Можете еще 100 раз пробубнить "ф-ка им. К .Маркса"... Может кто-то и поведется.
  shapo написав:т.к. я в детстве закончил только 7-летку
Случайно не в Ростове :?:


1) Вы когда протухшее мясо или сыр видите тоже дегустатора зовете? А это как раз тот уровень.Или у вас есть заключения известных шоколатье о продукции Пети?
2) Нет, в Алма-Ате. А вы в какой консерватории обучались?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 22:41

  shapo написав:
  Подолянин написав:
  shapo написав:Для того чтобы разбираться в конфетах от па-Рошен совсем не обязательно быть дегустатором, достаточно помнить вкус гост-овских конфет ф-ки им. К .Маркса.
Это шедевр. Ей богу. Дегустатором не обязательно но для хаятеля - достаточно :shock: Можете еще 100 раз пробубнить "ф-ка им. К .Маркса"... Может кто-то и поведется.
  shapo написав:т.к. я в детстве закончил только 7-летку
Случайно не в Ростове :?:


1) Вы когда протухшее мясо или сыр видите тоже дегустатора зовете? А это как раз тот уровень.Или у вас есть заключения известных шоколатье о продукции Пети?


Громкое название "шоколатье" означает всего-навсего производителя кондитерки из шоколада. Ты наверное хотел похвастаться термином и спутал с сомелье?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:02

  Sommer написав:
Громкое название "шоколатье" означает всего-навсего производителя кондитерки из шоколада. Ты наверное хотел похвастаться термином и спутал с сомелье?

В отличие от тебя я ничего не путаю. Вот только что создаёт этот производитель шоколадных изделий не напишешь? Неужели обертку для конфет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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