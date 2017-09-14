Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Додано: Чет 25 лип, 2019 23:26
shapo написав: Sommer написав:
Громкое название "шоколатье" означает всего-навсего производителя кондитерки из шоколада. Ты наверное хотел похвастаться термином и спутал с сомелье?
В отличие от тебя я ничего не путаю. Вот только что создаёт этот производитель шоколадных изделий не напишешь?
Напишу, конечно - производитель шоколадных изделий создает... шоколадные изделия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.