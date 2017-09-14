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Закон про мову набрав
чинності: кого і на скільки...

Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 23:26

  shapo написав:
  Sommer написав:
Громкое название "шоколатье" означает всего-навсего производителя кондитерки из шоколада. Ты наверное хотел похвастаться термином и спутал с сомелье?

В отличие от тебя я ничего не путаю. Вот только что создаёт этот производитель шоколадных изделий не напишешь?


Напишу, конечно - производитель шоколадных изделий создает... шоколадные изделия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 05:44

  Sommer написав:
  shapo написав:В отличие от тебя я ничего не путаю. Вот только что создаёт этот производитель шоколадных изделий не напишешь?


Напишу, конечно - производитель шоколадных изделий создает... шоколадные изделия.

И все.
Глупые итальянцы, французы, швейцарцы проводят конкурсы по этим "производителям" определят лучшего в стране и Европе, а умные поклонники продукции па-рошен считают, что это технолог из ближайшего пищевого вуза замешивающий пальмовое или кокосовое масло с ароматизаторами, красителями и пр. дрянью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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