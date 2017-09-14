Закон про мову набрав чинності: кого і на скільки...

Напишу, конечно - производитель шоколадных изделий создает... шоколадные изделия.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 23:26
Напишу, конечно - производитель шоколадных изделий создает... шоколадные изделия.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 05:44
И все.
Глупые итальянцы, французы, швейцарцы проводят конкурсы по этим "производителям" определят лучшего в стране и Европе, а умные поклонники продукции па-рошен считают, что это технолог из ближайшего пищевого вуза замешивающий пальмовое или кокосовое масло с ароматизаторами, красителями и пр. дрянью
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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