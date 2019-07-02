Vodafone підвищує вартість деяких тарифів

Додано: Вів 16 лип, 2019 12:01

Оплата за рік підскакує у півтора разу. А за декілька років від 50 грн. у найдешевшому "Vodafone Light " до 450 грн. У такій же пропорції зросли і інші тарифні плани.

Жадність менеджерів має вести до бідності, я збираюсь більше налягати на КС, хоча і вони можуть піти шляхом жадібності.

Не так добре з грошима, як погано без них.