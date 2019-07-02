Vodafone Україна з 15 липня збільшує вартість старих тарифів лінійки Vodafone Red і Red Extra.
Дивися повний текст Vodafone підвищує вартість деяких тарифів.
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Додано: Вів 16 лип, 2019 11:13
Vodafone підвищує вартість деяких тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Vodafone підвищує вартість деяких тарифів.
Додано: Вів 16 лип, 2019 12:01
Re: Vodafone підвищує вартість деяких тарифів
Оплата за рік підскакує у півтора разу. А за декілька років від 50 грн. у найдешевшому "Vodafone Light " до 450 грн. У такій же пропорції зросли і інші тарифні плани.
Жадність менеджерів має вести компанію до бідності, я збираюсь більше налягати на КС, хоча і вони можуть піти шляхом жадібності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 16 лип, 2019 13:26
20 гиг за 60 грн или 0,25 на все мобильные БЕЗ ПОПОЛНЕНИЙ
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