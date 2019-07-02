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Vodafone підвищує
вартість деяких тарифів

Vodafone підвищує вартість деяких тарифів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 20:22

Та да, я за годовой контракт "Red XS+" отдал месяц назад 935 гривен.
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