Vodafone підвищує вартість деяких тарифів

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 08:28
Ferox, нет, это всвязи с тем, что водафон набралась долгов. Отдавать-то их теперь нам.
Додано: Сер 17 лип, 2019 10:29
Компания из Баку приценивается к Vodafone Ukraine
Крупнейший азербайджанский оператор мобильной связи Azercell может стать сестринской компанией украинского Vodafone Ukraine (ВФ Украина).
По информации, полученной редакцией от трех независимых источников, знающих о переговорах, прогосударственные телеком-структуры Азербайджана заинтересованы в покупке нашей компании.
На данный момент собеседники редакции озвучивают следующую информацию: due diligence ВФ Украина завершен, сделан binding offer (связывающая оферта).
"Я слышал, в августе тут должен быть новый топ-менеджер, и покупатель - да, они (Azercell - Ред.). Но в ВФ все спокойно, насколько я знаю, и никто чемоданы не пакует", - рассказывает еще один собеседник, близкий к турецкому телеком-холдингу Turkcell.
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:37
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