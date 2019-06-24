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КСУ визнав конституційним закон про освіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 09:05
Пропонуємо до обговорення:
За її словами, джерела надійні і їм можна довіряти.
Дивися повний текст КСУ визнав конституційним закон про освіту
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:06
Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:10
0mage0 написав:Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
В Венгрии нет украиноязычных регионов.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:51
freeze написав:
0mage0 написав:Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
В Угорщині немає україномовних регіонів.
Зокрема через те, що всі навчаються угорською. В Україні теж не має бути угорськомовних регіонів.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:54
0mage0 написав: freeze написав:
0mage0 написав:Не розгорівся скандал, а Угорщина почала розповідати якою мовою мають навчатися діти в Україні. Можливо, Україна розповідає Угорщині, якою мовою мають навчатися діти в Угорщині? Я про таке не чув...
В Угорщині немає україномовних регіонів.
Зокрема через те, що всі навчаються угорською. В Україні теж не має бути угорськомовних регіонів.
Почему ? Чем мешают угорскомовные регионы, эти венгры живут там столетиями, да и попали в состав Украины, мягко говоря случайно благодаря настойчивости на переговорах Виссарионовича.
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freeze
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Додано: Сер 17 лип, 2019 09:56
freeze написав:
Чому? Чим заважають угорскомовние регіони, ці угорці живуть там століттями, та й потрапили до складу України, м'яко кажучи випадково завдяки наполегливості на переговорах Віссаріоновича.
Вас послухати, так єдині, хто заважає в Україні — це українці.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:02
0mage0 написав: freeze написав:
Чому? Чим заважають угорскомовние регіони, ці угорці живуть там століттями, та й потрапили до складу України, м'яко кажучи випадково завдяки наполегливості на переговорах Віссаріоновича.
Вас послухати, так єдині, хто заважає в Україні — це українці.
Где это я написал ?
Я приверженец европейских ценностей, там сначала защищают права разных меньшинств, потом думают о большинстве.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 10:12
freeze написав: 0mage0 написав: freeze написав:
Чому? Чим заважають угорскомовние регіони, ці угорці живуть там століттями, та й потрапили до складу України, м'яко кажучи випадково завдяки наполегливості на переговорах Віссаріоновича.
Вас послухати, так єдині, хто заважає в Україні — це українці.
Де це я написав?
Я прихильник європейських цінностей, там спочатку захищають права різних меншин, потім думають про більшість.
Ну в принципі, ваше друге речення цілком відповідає озвученому мною висновку з ваших слів, а також багатьох інших слів ваших однодумців. Я от був у Європі й, наприклад, у Франції шанують свою мову, навіть англійську мову показово ігнорують. Мені в магазині сказали так — або кажіть французькою, або я вас не розумію.
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