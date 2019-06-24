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КСУ визнав конституційним
закон про освіту

КСУ визнав конституційним закон про освіту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:41

  pharus написав:Скільки мов ти знаєш, Стільки разів ти людина!
Ну то в контексті шкіл Закарпаття, тамошнім громадянам України буде не зайвим вивчити українську мову. Щоб стати не тільки угорцями, а ще й українцями.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:43

  0mage0 написав:
  freeze написав:В Угорщині немає україномовних регіонів.

Зокрема через те, що всі навчаються угорською. В Україні теж не має бути угорськомовних регіонів.

Политика разделения никогда еще не приводила ни к чему хорошему, но эти грабли в Украине особенно популярны несмотря на собственный опыт.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:45

  ruvex написав:
  0mage0 написав:
  freeze написав:В Угорщині немає україномовних регіонів.

Зокрема через те, що всі навчаються угорською. В Україні теж не має бути угорськомовних регіонів.

Політика поділу ніколи ще не приводила ні до чого хорошого, але ці граблі в Україні особливо популярні незважаючи на власний досвід.

Про який поділ йдеться? Я кажу про об'єднання громадян України. Дивно, що в Угорщині ніхто не заморочується з українськими школами.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:51

  0mage0 написав:
  ruvex написав:Политика разделения никогда еще не приводила ни к чему хорошему, но эти грабли в Украине особенно популярны несмотря на собственный опыт.

Про який поділ йдеться? Я кажу про об'єднання громадян України. Дивно, що в Угорщині ніхто не заморочується з українськими школами.

Ну если до сих пор не понятно, то можно продолжать. Итог так или иначе не заставит себя ждать. Объединяют людей не законами "против", а законами "за". Чтобы всем было комфортно жить.
  freeze написав:В Венгрии нет украиноязычных регионов.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:53

  ruvex написав:Ну якщо до сих пір не зрозуміло, то можна продовжувати. Підсумок так чи інакше не змусить себе чекати. Об'єднують людей не законами "проти", а законами "за". Щоб усім було комфортно жити.

Йдеться якраз про закон "за". За українську мову. Я, українець, хочу щоб мені було комфортно жити. Можна так?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 12:57

  0mage0 написав:
  ruvex написав:Ну якщо до сих пір не зрозуміло, то можна продовжувати. Підсумок так чи інакше не змусить себе чекати. Об'єднують людей не законами "проти", а законами "за". Щоб усім було комфортно жити.

Йдеться якраз про закон "за". За українську мову. Я, українець, хочу щоб мені було комфортно жити. Можна так?

Несомненно. Что посоветуете для комфортности людям говорящим с рождения на других языках?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:08

  ruvex написав:Без сумніву. Що порадите для комфортності людям говорить з народження на інших мовах?

Якщо ви про громадян України — нехай вчать українську та послуговуються нею. Так в усіх країнах. Вдома можете розмовляти хоч угорською, хоч китайською. Скільки мов знаєш, стільки разів людина і т.д. і т.п. :)
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:14

Український угорець, як і румун чи грек не має ставати українцем! Українцем має стати українець. Це елементарно!
vajnagi
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:17

Може хтось навести приклад, коли представник однієї з корінних нацменшин "качав права" в Києві, наприклад, щоб до нього зверталися його рідною мовою?
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:27

Кому з українців "некомфортно" від того, що в маленькому селі Гать жителі спілкуються угорською. Поїдьте до них, ввічливо привітайтесьукраїнською і Вам будуть відповідати зрозумілою мовою. Перевірено!
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