КСУ визнав конституційним закон про освіту

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лип, 2019 13:28
0mage0 написав: ruvex написав:
Без сумніву. Що порадите для комфортності людям говорить з народження на інших мовах?
Якщо ви про громадян України — нехай вчать українську та послуговуються нею. Так в усіх країнах. Вдома можете розмовляти хоч угорською, хоч китайською. Скільки мов знаєш, стільки разів людина і т.д. і т.п.
Это выход за зону комфортности. Одно хорошо, хоть о чистокровности пока не идет речи.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:34
чем больше меня будут заставлять пользоваться укр. языком (у врача, в кафе, в магазине и т.д.) тем больше я буду сопротивляться этому. Хотя знаю укр. язык, но это моя принципиальная позиция. Фильмы смотрю на русском, благо интернет сейчас позволяет это. Телевизор использую только как большой монитор, последний раз смотрел ТВ во время "майдана", с тех пор отвернуло.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:39
RomanTik написав:
чем больше меня будут заставлять пользоваться укр. языком (у врача, в кафе, в магазине и т.д.) тем больше я буду сопротивляться этому. Хотя знаю укр. язык, но это моя принципиальная позиция. Фильмы смотрю на русском, благо интернет сейчас позволяет это. Телевизор использую только как большой монитор, последний раз смотрел ТВ во время "майдана", с тех пор отвернуло.
Потому как любое принуждение психологически противоречит чувству свободности ощущений и самовыражению.
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