КСУ визнав конституційним закон про освіту

А мне вполне комфортно, но абсолютно не понятно почему причину полной комфортности для Вас должны решать законодательно за счет моей комфортности.
п.с.
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Додано: Сер 17 лип, 2019 17:18
А мне вполне комфортно, но абсолютно не понятно почему причину полной комфортности для Вас должны решать законодательно за счет моей комфортности.
п.с.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 17 лип, 2019 17:31
Я считаю, что вы транслируете пропагандистский штамп. Но если готовы доказать свою правоту фактами, прошу перечислить по-пунктно, где, как и кем ущемляется украинский язык!
Чушь! Оксюморон - это Быков, Лобановский, Параджанов, Патоны, Глушков, Амосов, Королев, Довженко, Булгаков, Сикорский, Терещенко, Малевич, Городецкий, Вернадский, Мечников, Лисенко, Гоголь?.. Или они не украинцы, по-вашему??
Снова чушь! Никто не подвергает сомнению приоритет украинского языка над всеми остальными. Споры точатся в диапазоне между полным и частичным исключением из общественной жизни языков нацменьшинств
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