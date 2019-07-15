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В Україні пропонують будувати
платні дороги і мости

В Україні пропонують будувати платні дороги і мости
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:18

В Україні пропонують будувати платні дороги і мости

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури пропонує побудувати в Україні мости та дороги коштом приватного інвестора. В'їзд на них буде платним.

Дивися повний текст В Україні пропонують будувати платні дороги і мости.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:18

А давайте и тротуары платные,чего мелочиться?
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:19

а я опять хочу в Париж :mrgreen:
Вадим Жураковский
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:23

Начинать Довгань предлагает с Кольцевой дороги в Киеве, поскольку там довольно интенсивный трафик и плотный автомобильный поток, из-за чего водители часто совершают нарушения и ездят по обочине.

Нет слов - одни выражения!
Этот гений вообще понимает, для чего нужна кольцевая дорога?
Он хочет пустить весь транзит через город, который забит не меньше окружной?

Не возражаю, если полиция начнет работать и сделает платным проезд по обочинам.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:48

А хіба у нас в ціну палива не включено збір на дороги?
0mage0
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:56

0mage0 Звісно включено. Але ці гроші вони вже успішно поділили, а доріг немає. Тепер вони хочуть за наші вже поділені кошти побудувати платні дороги і ще раз додатково нас обдерти.
f-zhorzh
 
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