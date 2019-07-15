КМДА повідомила, що недофінансованийф залишок будівництва скандального моста - 121 млн гривень.
Дивися повний текст Кличко завинив 121 млн гривень за \"скляний міст\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27
Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко завинив 121 млн гривень за \"скляний міст\".
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:27
... это бездарно растраченные деньги Киевлян...такой мост мог бы быть Подарком для города каким нибудь Меценатом...который свою любовь к Киеву выражал бы не только Пустыми словами...
Додано: Чет 18 лип, 2019 13:42
Объект не прошёл проверку т.к. переодически возникают трещины и разломы на его поверхности. Ситуация такая - за недостроеный мост заплатили 225млн.
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:13
Если "Кличко завинив" - так пусть отдаёт
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:15
Re: Кличко завинив 121 млн гривень за
С одной стороны очень крутая вещь, с другой такие бабки можно было бы на что-то более полезное потратить. Даже не знаю что сказать, по этому поводу. Построили так построили)
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:27
Хай Кличко из наворованных своих кровных и возвращает.
А мост ещё прийдётся переделывать, ... так как ворьё его делало некачественно.
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:47
Re: Кличко завинив 121 млн гривень за
Этот мост нужно было построить уже давно. И все правильно Кличко сделал. Придираться можно к проекту, к смете, к реализации и т.д.
Додано: Чет 18 лип, 2019 14:59
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:03
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:13
Да, была. За 10% стоимости открытия одной станции метро открыли объект, которым пользуются не меньшее количество людей, а может даже большее.
|