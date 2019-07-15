Додано: Чет 18 лип, 2019 16:56

sequence

позвольте - вы киевлянин? каждый день там топаете? по-другому никак не добраться?

Я киевлянин. Был на мосту один раз, причем на прошлых выходных. Конечно по нему не каждый день на работу ходят, но людей в выходной на нём было не протолкнуться, поэтому считаю мост нужен. Другой момент, что цифра более чем в 300 лямов - не кислая. Но в данном случае, что это больше вопрос к НАБУ. Допускаю, что такие сейчас цены, но именно НАБУ должна была расставить все точки над "i", а сидя на завалинке безапеляционно называть всех ворами... трындеть не мешки ворочать!Также вопрос по поводу качества, имхо безобразно вделаны стёкла в мост, да и нужны ли они там?