Там всегда полно народа
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:19
Re: Кличко завинив 121 млн гривень за "скляний міст"
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25
Там всегда полно народа[/quote]
киевляне работу прогуливают?
или жители пригородов, просадив зарплату в Лавине идут глянуть на восьмое чудо света?
Ажиотаж быстро улетучится, а практической цели он особо не несет.
Но ремонтировать криворуко спроектированный объект придется за счет как раз киевлян.
не?
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:25
Re: терки
В новом Шулявском путепроводе Кличко не заинтересован? там будет полно машин
Додано: П'ят 19 лип, 2019 09:30
Пусть бы лучше улицы подлатал, а то яма на яме, после зимы пооставалось огрехов ого-го, и никто теперь этим, походу, даже не планирует заниматься. На проспекте Бандеры разметки вообще не осталось, сколько там полос даже не поймешь. А мэр, красавец, мосты строит!
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