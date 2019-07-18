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У "Нафтогазі" згодні
на два варіанти транзитного...

У "Нафтогазі" згодні на два варіанти транзитного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:03

У "Нафтогазі" згодні на два варіанти транзитного...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" пропонує прискорити переговори з "Газпромом" щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.

Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" згодні на два варіанти транзитного контракту з \"Газпромом\".
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:03

поздно пить боржоми...
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