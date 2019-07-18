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У "Нафтогазі" згодні на два варіанти транзитного...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:03
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" пропонує прискорити переговори з "Газпромом" щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" згодні на два варіанти транзитного контракту з \"Газпромом\"
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:03
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