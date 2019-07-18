НАК "Нафтогаз України" пропонує прискорити переговори з "Газпромом" щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" згодні на два варіанти транзитного контракту з \"Газпромом\".
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 17:03
У "Нафтогазі" згодні на два варіанти транзитного...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У \"Нафтогазі\" згодні на два варіанти транзитного контракту з \"Газпромом\".
Додано: Суб 20 лип, 2019 11:52
А газпром предложил нафтогазу 2 варианта?
Голосуем за Порошенка, бо б... путін нападэ!
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:17
Так что, вот это гордое
За что тогда боролся Нафтогаз аж 1331 день?
Додано: Суб 20 лип, 2019 12:22
Ви плутаєте контракт на прокачку газу з контрактом на закупівлю газу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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