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Вопросы по судьбе коммунальной
квартиры, кто этим заведует и

Вопросы по судьбе коммунальной квартиры, кто этим заведует и
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 22:37

Вопросы по судьбе коммунальной квартиры, кто этим заведует и

Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста

1. После признания судом квартиры выморочной какой орган (отдел) занимается передачей недвижимости в коммунальную собственность?
2. Какой орган (отдел) занимается дальнейшей судьбой этой квартиры, ставшей уже коммунальной собственностью?

А теперь подробнее по ситуации: Я являюсь собственником половины квартиры. Собственник второй половины умер 15 лет назад. Сейчас горисполком подал иск о признании второй половины выморочной.

Что меня ждёт дальше? Теоретически знаю разные варианты, распишу их ниже, но что происходит практически? Прошу отозваться, тех кто знает практику.

Итак: возможные варианты развития событий

1. Горисполком (или не он занимается судьбой коммунальной половинки квартиры?) решает продать половину мне. Тут есть 2 пути:

а). Мне как со-собственнику предлагается выкупить вторую половину. Я по закону должен сделать это в течении месяца, если я не выкупаю, то горисполком продаёт кому угодно. При этом, горисполкому не выгодно, чтобы я купил, так как чиновник в карман ничего не получает. И поэтому, вероятно будет сделано неадекватное завышение цены, допустим в три раза, чтобы я не купил и чтобы потом продать своему человеку за низкую цену.

б). По закону, если имущество продаётся на публичных торгах, то тогда уже собственник второй половины не обязан предлагать сначала мне (со-собственнику) выкупить в течении месяца. Тогда эти публичные торги могут быть произведены скрыто, чтобы я о них не узнал и опять же половинка квартиры может быть таким образом продана своему человеку за низкую цену.

Вариант 2. Наиболее выгодный чиновнику, который занимается судьбой коммунальной квартиры. Это если коммунальная половинка выдаётся своему человеку. Затем он приватизирует и продаёт её (мне или ещё кому-то) таким образом чиновник со своим человеком получают в свой карман всю стоимость этой недвижимости.

Вот этот вариант №2 представляется мне наиболее вероятным - ведь доход идёт чиновникам, а в варианте №1 доход идёт государству, а это чиновнику совершенно не нужно.

Допустим есть промежуточный вариант при котором я нахожу того, кто занимается судьбой коммунальной недвижимости и нахожу способ его "отблагодарить" за то, что он принимает решение официально продать мне. Но возникает вопрос - а зачем ему получать в карман в виде "благодарности", только часть стоимости недвижимости, ведь можно же получить всю стоимость по варианту №2, Да ещё и без всяких рисков, которые всё таки есть при получении "благодарности".

Возможно я ошибаюсь во всех этих рассуждениях, поэтому прошу посоветовать тем, кто знает как это происходит реально. Заранее спасибо.
Tailenof
 
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