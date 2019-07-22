Карстен Шпор заявив, що продаж авіаквитків за цінами нижчими, ніж 10 євро, — «безвідповідальний з політичної та економічної точки зору».
Дивися повний текст Глава Lufthansa заявив, що продавати авіаквитки дешевше, ніж 10 євро, «безвідповідально».
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Додано: Вів 23 лип, 2019 17:55
Глава Lufthansa заявив, що продавати авіаквитки дешевше,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Lufthansa заявив, що продавати авіаквитки дешевше, ніж 10 євро, «безвідповідально».
Додано: Вів 23 лип, 2019 17:55
Так свою пусть и закрывают! Не нравится конкуренция видимо. 10 лет назад сан франциско - киев отдавал 2500уе, это было супер эконом классом. Сейчас цены упали почти в 10 раз. И думаю это как минимум связано с тем, что люди хотят летать чаще, а не только раз в жизни с таким прайсом
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