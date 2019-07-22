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Скільки протримаються поставки
газу з Росії в Європу без...

Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 08:43

Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...

Пропонуємо до обговорення:
Поставки газу з Росії європейським споживачам без транзиту по території України навряд чи зможуть тривати більше трьох місяців.

Дивися повний текст Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без України: прогноз.
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