Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...

Додано: Сер 24 лип, 2019 16:30

Sommer написав: zРадио написав: "Эффективные менеджеры" Нефтегаза уже профукали строительство СП2, не желая садиться за стол переговоров, тем самым поставив крест на статусе Украины как крупнейшего транзитера в среднесрочной перспективе.

"Эффективные менеджеры" Нефтегаза уже профукали строительство СП2, не желая садиться за стол переговоров, тем самым поставив крест на статусе Украины как крупнейшего транзитера в среднесрочной перспективе.



И опять он пытается протолкнуть рашкинскую пропаганду.



Статус транзитера Украина могла сохранить, только продав трубу Газпрёму. См. пример Беларуси с их газовыми войнами.



Кроме того, СП-1 и СП-2 (как и остальные проекты) предназначены для того, чтобы пилить на них деньги - во-первых, нужные люди зарабатывают на прокладке, во-вторых стоимость транзита по ним выше, чем по украинской ГТС.



Поэтому вот эти вот стоны "ах, Украина виновата, не села за стол переговоров" - они предназначены для мышебратьевых потребителей, те еще могут поверить, они ко лжи привычные. И опять он пытается протолкнуть рашкинскую пропаганду.Статус транзитера Украина могла сохранить, только продав трубу Газпрёму. См. пример Беларуси с их газовыми войнами.Кроме того, СП-1 и СП-2 (как и остальные проекты) предназначены для того, чтобы пилить на них деньги - во-первых, нужные люди зарабатывают на прокладке, во-вторых стоимость транзита по ним выше, чем по украинской ГТС.Поэтому вот эти вот стоны "ах, Украина виновата, не села за стол переговоров" - они предназначены для мышебратьевых потребителей, те еще могут поверить, они ко лжи привычные.

Совсем с головой не дружишь? Причем здесь рашкинская пропаганда, если это мы теряем 7% экспорта и своими же руками подводим себя к дефициту газа в 10 млрд кубов в год (треть потребностей)!И ладно уже с СП1 - его профукали еще параредники, но если бы получатели миллиардных бонусов Коболевы озаботились продлением транзитного конкракта не в 2019-м, а хотя бы в 2017-м, СП2 бы не состоялся!Этот проект стал возможным только благодаря позиции Германии, которая отчетливо понимала, что Нефтегазом управляет американская марионетка, прилагающая все усилия для препятствования российским поставкам в ЕС, и что транзит через Украину с 2020-го - под большим вопросом.Это Коболеву незазорно поставить украинцев в ситуацию "прикруты" ради персональных плюшек, а немецким политикам такое и в голову не придет! Страх заставил их действовать - разрешение на строительство СП2 они выдали в аккурат в марте 2018-го после "победы" Нефтегаза в Стокгольмском арбитраже и реакции на это Газпрома, ограничившего поставки.PS: да, ты еще совсем забыл упомянуть, что Нефтегаз под предводительством Коболева профукал 4 года, за которые можно было увеличить внутреннюю добычу на 30-40%. И деньги на это были, и воля политическая (по крайней мере исходя из риторики) - тоже. А воз и ныне там! Это тоже у тебя хватит ума назвать рашкинской пропагандой??