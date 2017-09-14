Скільки протримаються поставки газу з Росії в Європу без...
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zРадио написав:"Эффективные менеджеры" Нефтегаза уже профукали строительство СП2, не желая садиться за стол переговоров, тем самым поставив крест на статусе Украины как крупнейшего транзитера в среднесрочной перспективе.
И опять он пытается протолкнуть рашкинскую пропаганду.
Статус транзитера Украина могла сохранить, только продав трубу Газпрёму. См. пример Беларуси с их газовыми войнами.
Кроме того, СП-1 и СП-2 (как и остальные проекты) предназначены для того, чтобы пилить на них деньги - во-первых, нужные люди зарабатывают на прокладке, во-вторых стоимость транзита по ним выше, чем по украинской ГТС.
Поэтому вот эти вот стоны "ах, Украина виновата, не села за стол переговоров" - они предназначены для мышебратьевых потребителей, те еще могут поверить, они ко лжи привычные.
Совсем с головой не дружишь? Причем здесь рашкинская пропаганда, если это мы теряем 7% экспорта и своими же руками подводим себя к дефициту газа в 10 млрд кубов в год (треть потребностей)!
И ладно уже с СП1 - его профукали еще параредники, но если бы получатели миллиардных бонусов Коболевы озаботились продлением транзитного конкракта не в 2019-м, а хотя бы в 2017-м, СП2 бы не состоялся!
Этот проект стал возможным только благодаря позиции Германии, которая отчетливо понимала, что Нефтегазом управляет американская марионетка, прилагающая все усилия для препятствования российским поставкам в ЕС, и что транзит через Украину с 2020-го - под большим вопросом.
Это Коболеву незазорно поставить украинцев в ситуацию "прикруты" ради персональных плюшек, а немецким политикам такое и в голову не придет! Страх заставил их действовать - разрешение на строительство СП2 они выдали в аккурат в марте 2018-го после "победы" Нефтегаза в Стокгольмском арбитраже и реакции на это Газпрома, ограничившего поставки.
PS: да, ты еще совсем забыл упомянуть, что Нефтегаз под предводительством Коболева профукал 4 года, за которые можно было увеличить внутреннюю добычу на 30-40%. И деньги на это были, и воля политическая (по крайней мере исходя из риторики) - тоже. А воз и ныне там! Это тоже у тебя хватит ума назвать рашкинской пропагандой??
zРадио написав:"Эффективные менеджеры" Нефтегаза уже профукали строительство СП2, не желая садиться за стол переговоров, тем самым поставив крест на статусе Украины как крупнейшего транзитера в среднесрочной перспективе.
И опять он пытается протолкнуть рашкинскую пропаганду.
Статус транзитера Украина могла сохранить, только продав трубу Газпрёму. См. пример Беларуси с их газовыми войнами.
Кроме того, СП-1 и СП-2 (как и остальные проекты) предназначены для того, чтобы пилить на них деньги - во-первых, нужные люди зарабатывают на прокладке, во-вторых стоимость транзита по ним выше, чем по украинской ГТС.
Поэтому вот эти вот стоны "ах, Украина виновата, не села за стол переговоров" - они предназначены для мышебратьевых потребителей, те еще могут поверить, они ко лжи привычные.
Совсем с головой не дружишь? Причем здесь рашкинская пропаганда
Сам задал вопрос.
И сам же ответил:
zРадио написав:Этот проект стал возможным только благодаря позиции Германии, которая отчетливо понимала, что Нефтегазом управляет американская марионетка
Вот такие вот выдумки ты сюда и пытаешься продвигать.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer написав: Вот такие вот выдумки ты сюда и пытаешься продвигать.
Выдумки - это текст твоих методичек, на которых строится вся твоя аргументация. Я же анализирую факты и строю причинно-следственные связи.
Это не отменяет факта того, что ты постишь сюда выдумки. Которые почему-то частенько совпадают с лишнехромосомной пропагандой.
Ну так предоставь опровержение! Слабо? Еще бы - ты назвал выдумкой разблокирование СП2 после кризиса "прикруты" в марте 2018-го, спровоцированного диспропорциональным решением Арбитража в пользу Украины.
То, что это медицинский факт, понятно всем - загуглить несложно, кто по памяти не вспомнит.
Но ты ведь даже последствия этой "победы" не способен объективно принять - выиграли единоразово 2,6 млрд, которые еще и взыскать проблематично, а проиграли - ни много, ни мало, 1,5 млрд ежегодно!!! Именно столько стоит транзит через ГТС 50 млрд кубов, которые пойдут по завершению строительства через СП2 в обход Украины...
Вот так твои хваленые "реформаторы" во всем - 1 шаг вперед, 4 - назад...