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Скільки українців готові
отримувати менше 10 тисяч -...

Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16

Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні роботу з зарплатою від 75 тисяч гривень шукають лише 0,2% людей.

Дивися повний текст Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч - дослідження (інфографіка).
R2
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Исследование от OLX? Это шутка? Кто там вообще нормальную работу ищет
o_talavas
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 09:40

Украинцы много чего хотят, как показывают результаты выборов, - в основном это ничего не делать и ни за что самим не отвечать, но при этом что бы все окружающие делали и отвечали...
Недавно видел резюме одного "главного бухгалтера" - 25 лет, закончил какую-то шарагу, 1 год где-то кем-то работал, хочет 35 т. грн. и быть главбухом средненькой компании.
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 10:43

Re: Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...

Це не лише українців стосується, у будь-якій країні більшість населення не хоче нічого робити і за що-небудь відповідати і хоче отримувати за це хорошу зарплату ))).
Результати виборів - це виключно результат промивання мізків, не більше і не менше
Taras Rudko
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 13:31

Окей, эта ститистика говорит, что на OLX работу ищут низко квалифицированные специалисты. Какая доля олх среди сервисов поиска работы?
tsarikovdima
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 15:57

Re: Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...

  smart_analyst2017 написав:Украинцы много чего хотят, как показывают результаты выборов, - в основном это ничего не делать и ни за что самим не отвечать, но при этом что бы все окружающие делали и отвечали..

Вполне нормальное явление, особенно в стране где работодатели мечтают что б на них батрачили за миску супа по 14 часов в сутки. А топ менеджмент получает сотни тысяч дивидентов и премий.
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:34

tsarikovdima Соискатели ищут на всех платформах одновременно.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:16

Re: Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...

10 штук для села и районного центра, маленького, очень порядочная зарплата. Это мы в Киеве тут не понимаем, как на такие деньги прожить. :)
Laven
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