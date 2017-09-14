В Україні роботу з зарплатою від 75 тисяч гривень шукають лише 0,2% людей.
Дивися повний текст Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч - дослідження (інфографіка).
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Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16
Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч - дослідження (інфографіка).
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:16
Исследование от OLX? Это шутка? Кто там вообще нормальную работу ищет
Додано: Вів 30 лип, 2019 09:40
Украинцы много чего хотят, как показывают результаты выборов, - в основном это ничего не делать и ни за что самим не отвечать, но при этом что бы все окружающие делали и отвечали...
Недавно видел резюме одного "главного бухгалтера" - 25 лет, закончил какую-то шарагу, 1 год где-то кем-то работал, хочет 35 т. грн. и быть главбухом средненькой компании.
Додано: Вів 30 лип, 2019 10:43
Re: Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...
Це не лише українців стосується, у будь-якій країні більшість населення не хоче нічого робити і за що-небудь відповідати і хоче отримувати за це хорошу зарплату ))).
Результати виборів - це виключно результат промивання мізків, не більше і не менше
Додано: Вів 30 лип, 2019 13:31
Окей, эта ститистика говорит, что на OLX работу ищут низко квалифицированные специалисты. Какая доля олх среди сервисов поиска работы?
Додано: Вів 30 лип, 2019 15:57
Re: Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...
Вполне нормальное явление, особенно в стране где работодатели мечтают что б на них батрачили за миску супа по 14 часов в сутки. А топ менеджмент получает сотни тысяч дивидентов и премий.
Додано: Вів 30 лип, 2019 18:16
Re: Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...
10 штук для села и районного центра, маленького, очень порядочная зарплата. Это мы в Киеве тут не понимаем, как на такие деньги прожить.
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:22
я вот сегодня смотрел вакансии по Киеву и офигел ...куча вакансий с зарплатой 6000-8000 грн в Киеве, на работах на которых надо именно РАБОТАТЬ, а не валять дурака . Да это вакансии не для высоко квалифицированных специалистов , но блин КИЕВ 6000 грн работать от звонка до звонка ! с отдачей за 6000 грн ... нет слов ... и кто-то же идет раз озвучивают такие цифры
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 1) forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252 2) 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Вів 30 лип, 2019 20:46
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