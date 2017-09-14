Скільки українців готові отримувати менше 10 тисяч -...
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Laven написав:10 штук для села и районного центра, маленького, очень порядочная зарплата. Это мы в Киеве тут не понимаем, как на такие деньги прожить.
я вот сегодня смотрел вакансии по Киеву и офигел ...куча вакансий с зарплатой 6000-8000 грн в Киеве, на работах на которых надо именно РАБОТАТЬ, а не валять дурака . Да это вакансии не для высоко квалифицированных специалистов , но блин КИЕВ 6000 грн работать от звонка до звонка ! с отдачей за 6000 грн ... нет слов ... и кто-то же идет раз озвучивают такие цифры
ПО мимо зарплаты могут быть еще всякие премии и проценты, которые значительно превосходят ЗП. К тому же такие объявления могут поднимать мотивацию уже нанятых батраков.